قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شخصيات عامة وسياسيين يشاركون فى عزاء على المصيلحى وزير التموين السابق
ترامب قبل قمة ألاسكا: بوتين وزيلينسكي مستعدان لتحقيق السلام
روان أبو العينين: ما يعيشه أطفال غزة اليوم واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث
9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة
20 % لأعمال السنة.. وضوابط جديدة للامتحانات في التعليم الأساسي
رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد
من داخل محل بيتزا .. محمد رمضان يشارك جمهوره جولته في نيويورك
مصطفى بكري: الرئيس السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير
منتخب مصر للناشئين يخسر من إسبانيا 29 - 31 في ربع نهائي مونديال اليد
خاص.. ننشر السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالهرم
حذاء أقل ضابط ومجند بأمثالك.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ عمرو واكد
بعد تصديق الرئيس السيسي .. إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنوك تتحرك لتنفيذ تعليمات المركزي بتقديم تيسيرات دولارية للعملاء .. ما القصة؟

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

على مدار اليومين الماضيين شهد الجهاز المصرفي تحركات واسعة للتيسير على مختلف شرائح العملاء خصوصا فيما يتعلق باستخدامات العملة الأجنبية بما في ذلك عمليات الشراء التي تجرى خارج البلاد باستخدام البطاقات الإئتمانية أو حدود الإيداع الدولارية بالنقد الأجنبي ببطاقات الـ ATM

البنك المركزي يتحرك

اعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء اجراءات متابعة العملاء لإثبات استخدام البطاقات الإئتمانية بالخارج وذلك من خلال إلزام البنوك بتسوية كافة المعاملات التي تجرى بالعملة المحلية داخل البلاد وعبر  ماكينات الـ POS.

وتضمنت تلك الاجراءات توجيه البنوك بإبلاغ العملاء لديها بالتأكد بتوفير احتياجاتهم المطلوبة من النقد الأجنبي وفقا لسياسة كل بنك 

البنك العربي الإفريقي

استخدام البطاقات في البنك العربي الإفريقي

واعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن زيادة حدود استخدام البطاقات الإئتمانية في الخارج إلى 10 آلاف دولار ومضاعفة استخدامها داخل مصر و زيادة حدود المبالغ الدولارية المدبرة لدواع السفر للخارج.

البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي يرفع حدود الإيداع

ورفع البنك الأهلي المصري أحد أكبر بنوك الحكومة، من حدود الإيداع اليومي في ماكينات الصراف الآلي ATM لتصل إلي 100 ألف جنيه يوميا و نصف مليون جنيه شهريا علي بطاقات الخصم المباشر 

كما اعلن البنك عن اتاحته للنقد الأجنبي وبالحدود القصوي المسموح بها لدواع السفر وكذا المبالغ المسموح بحملها قانونا في المطارات والموانئ المصرية..

بنك QNB الأهلي

بنك QNB مصر يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين 

 وعلي سياق متصل اعلن بنك QNB مصر رفع حد شراء العملات الأجنبية للعملاء المسافرين بالخارج ليصل إلى 10 آلاف دولار، للتيسير علي المتعاملين مع البنك وتقديم حلول مصرفية متطورة.

سعر الدولار اليوم

الدولار يهوى

ومع استمرار تلك الاجراءات تعرض سعر الدولار لمزيد من التراجع بقيمة كسرت حاجز الـ25 قروش علي الأقل خلال الاسبوع الماضي، بمعدل تراجع وصل 0.51% أمام الجنيه.

وارتفع مركز الجنيه المصري أمام الدولار للاسبوع الثاني على التوالي..

سعر الدولار الجهاز المصرفي البنك اللمركزي مركز الجنيه أمام الجنيه استخدام بطاقات ATM ماكينات POS Ydhu fhg إيداع بالدوللار مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

ترشيحاتنا

داليا البحيري

شاهد.. داليا البحيري تبهر متابعيها بفستان لافت

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: زيادة الراتب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

بالصور

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

من مطبخ نجلاء الشرشابي.. أسهل طريقة لعمل الباذنجان المخلل المسلوق

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق

الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا

أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين

فيديو

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد