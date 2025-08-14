برلماني: انتخابات الشيوخ 2025 أكدت كفاءة الدولة في إدارة استحقاق وطني شامل

قال النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمثابة تتويج لعمل مؤسسي منظم أدارته الدولة بكفاءة عالية، مؤكداً أن الهيئة أثبتت قدرتها على إدارة عملية انتخابية معقدة بتفاصيلها، شملت ملايين الناخبين في الداخل والخارج، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للنزاهة والشفافية.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن الهيئة الوطنية حرصت على تهيئة بيئة انتخابية ميسرة في جميع المحافظات، من خلال تجهيز اللجان بكوادر مدربة وإجراءات تنظيمية واضحة، وتوفير الدعم اللازم للناخبين من ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب تسهيل عملية الاقتراع بما يضمن انسيابية الحركة داخل المقرات الانتخابية، وهو ما عكس صورة حضارية تليق بمكانة مصر.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الجهود امتدت إلى المصريين بالخارج، حيث أُنشئت مقار انتخابية مجهزة في السفارات والقنصليات، مع توفير الدعم اللوجستي والتقني، بما أتاح للمغتربين الإدلاء بأصواتهم بسهولة، رغم اختلاف التوقيتات وبعد المسافات، في مشهد يؤكد متانة الصلة بين الوطن وأبنائه في كافة أنحاء العالم.

وأضاف الدكتور حسين خضير أن هذه الجهود الشاملة لم تقتصر على النواحي الإجرائية فقط، بل شملت حملات توعية لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي، الأمر الذي ساهم في رفع نسب المشاركة وتجاوز محاولات التثبيط أو المقاطعة، ليخرج الاستحقاق الانتخابي بصورة مشرفة وواعية.