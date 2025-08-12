محمد شعيب : مشاركة المواطنين فى انتخابات الشيوخ 2025 أكدت وحدة الصف

أعرب النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة الغربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، عن خالص شكره وامتنانه لأهالي المحافظة على دعمهم الكبير ومشاركتهم الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن هذه المشاركة الواسعة عكست وعي المواطنين وإيمانهم بأهمية الدور البرلماني في دعم مسيرة الدولة نحو التنمية والاستقرار.

ووجّه شعيب، تحية تقدير لقيادات حزب الجبهة الوطنية على منحه الثقة بترشيحه، مشددًا على أن الحزب كان وما زال قريبًا من نبض الشارع، وملتزمًا برؤية تضع المواطن في صدارة الاهتمامات، وتعمل على تحقيق مطالبه وتطلعاته.

وأشار عضو مجلس الشيوخ 2025، إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن عدة أولويات، أبرزها تطوير البنية التحتية في المدن والقرى، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز دعم الفلاحين والعمال، إلى جانب تشجيع الاستثمارات التي توفر فرص عمل للشباب، والعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف، أن فوزه بعضوية مجلس الشيوخ يزيد من مسئولياته تجاه أبناء الغربية، مؤكدًا أنه سيعمل بكل جدية على نقل صوتهم ومشاكلهم للجهات التنفيذية، مع متابعة الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على مكتسبات الدولة.

ولفت شعيب إلى أن المشاركة الكبيرة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 أرسلت رسالة واضحة للعالم بأن الجبهة الداخلية في مصر على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات، وأن الشعب يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية ومؤسسات دولته، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين النواب والمواطنين، حتى يكتمل البناء الوطني وتتحقق أهداف التنمية الشاملة.

يذكر أن محمد شعيب كان مرشح حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة الغربية بالنظام الفردي.