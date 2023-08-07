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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

عناصر الاحتلال الإسرائيلي
عناصر الاحتلال الإسرائيلي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء فلسطينيين قرب مدينة جنين.

واستنكرت منظمة التعاون، في بيان صدر عنها، تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.

وحمّلت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان مساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الإثنين، باستشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب محافظة جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنها أبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد 3 شبان قرب بلدة عرابة، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال سيارة كانوا يستقلونها.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى السيارة الفلسطينية المستهدفة وسحبتها بعد تنفيذ عملية التصفية والاغتيال إلى خارج جنين.

وقال شهود عيان إن جثامين الشهداء الثلاثة كانت لا تزال داخل السيارة، فيما انتشرت تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة في المنطقة.

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