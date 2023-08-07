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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصري أم أجنبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن اختيار كولر لمهاجم الأهلي الجديد

شوبير
شوبير

أعلن الإعلامي أحمد شوبير علي تصميم كولر علي التعاقد مع مهاجم أجنبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وكتب شوبير :"الأهلى لن يرفع المقابل المادى لضم سوزا، ولو لم يتم التعاقد مع مهاجم أجنبى سيتم الإكتفاء بوجود صلاح محسن ولكن كولر مصمم على التعاقد مع مهاجم أجنبى وهنسمع أسماء كتير الفترة الجاية ومش هقدر أكد أى معلومة فى الملف ده لأن مفيش حاجة واضحة حتى الآن".

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولي النادي الأهلي اتخذوا قراراً بشأن مصير صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد عودته من الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"وربط السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مصير صلاح محسن مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل بالتعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وتابع: "وفي حال ضم مهاجم أجنبي سيوافق كولر على تجديد إعارة صلاح محسن مرة أخرى وفي حال تعثر ضم اللاعب سيتم الإبقاء على اللاعب في الموسم الجديد".

شوبير كولر مهاجم الاهلى الإعلامي أحمد شوبير مهاجم أجنبي الأهلى

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