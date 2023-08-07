بوتين: المسيّرات الروسية تظهر أداء جيدا وينبغي زيادة إنتاجها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين ، أن المسيّرات الروسية تظهر أداء جيدا للغاية، وينبغي زيادة إنتاجها.

وجاءت تصريحات بوتين خلال اجتماع مع مدير مؤسسة "روستيخ" الروسية للتكنولوجيا سيرجي تشيميزوف .

أعلن مصدر في الرئاسة التركية لوكالة نوفوستي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيقترح مجددا على نظيره الروسي فلاديمير بوتين وساطته في تسوية الأزمة الأوكرانية، خلال لقاء الزعيمين المقبل.

وقال المصدر: "السيد الرئيس سيعرض وساطته في حل النزاع، انطلاقا من أنه لن يكون هناك رابحون في الحرب، ولا خاسرون من عملية السلام، وكما تعلمون دعت أنقرة مرارا إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن والجلوس إلى طاولة المفاوضات... سنواصل جهودنا".