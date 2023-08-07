لسبب مجهول.. شاب يتخلص من حياته في بني سويف

دون سبب معلوم تفاجأت اسرة تقيم بمحافظة بني سويف بمقتل ابنها الذي يبلغ من العمر 16 عاما داخل منزلة شنقا.

وكانت أسرة مقيمة بقرية المسيد التابعة لمركز إهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف تفاجأت بقيام صغيرها الذي يبلغ من العمر 16 عامًا بإنهاء حياته شنقاً داخل المنزل .

أحداث الواقعة

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب أقدم على إنهاء حياته شنقاً داخل منزله بقرية المسيد التابعة لمركز شرطة اهناسيا المدينة، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع البلاغ وتم إخلاء جثة المتوفى ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى اهناسيا التخصصي.

وتبين من المعاينة أن المتوفي يدعى؛ محمد.ح.ق، 16 عامًا، يقيم بقرية المسيد، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص لبيان أسباب الوفاة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.