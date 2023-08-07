عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسبب مجهول.. شاب يتخلص من حياته في بني سويف

صغير يتخلص من حياته
صغير يتخلص من حياته شتقا

دون سبب معلوم تفاجأت اسرة تقيم بمحافظة بني سويف بمقتل ابنها الذي يبلغ من العمر 16 عاما داخل منزلة شنقا.

وكانت أسرة مقيمة بقرية المسيد التابعة لمركز إهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف تفاجأت بقيام صغيرها الذي  يبلغ من العمر 16 عامًا  بإنهاء حياته شنقاً داخل المنزل .

 

أحداث الواقعة

 

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب أقدم على إنهاء حياته شنقاً داخل منزله بقرية المسيد التابعة لمركز شرطة اهناسيا المدينة، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع البلاغ وتم إخلاء جثة المتوفى ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى اهناسيا التخصصي.

وتبين من المعاينة أن المتوفي يدعى؛ محمد.ح.ق، 16 عامًا، يقيم بقرية المسيد، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص لبيان أسباب الوفاة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

سبب مجهول يتخلص من حياته محافظة بني سويف مدير أمن بني سويف طفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

موضوعات متعلقة

تعليم بنى سويف: إيقاف 23موظفا بينهم 16سيدة عن العمل بسبب تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

الهند تكشف عن الصور الأولى من مهمتها إلى القمر .. فيديو

إصابة 4 أشخاص | انفجار ضخم يضرب ميناء تركيًا .. فيديو صادم

مدبولي: علاقات مصر والأردن في أفضل حالاتها.. واللجنة المشتركة أكثر إنتاجا وإنجازا

كتلة الحوار تثمن إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي

الفلاحين: وزارة البيئة نجحت في تحويل أزمة قش الارز إلي منحة

رئيس الوزراء الأردني : استقرار المنطقة العربية لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صور المستشفى.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ بيلا حديد

الصدمة| سيد عبد الحفيظ يرفض عروض الخطيب.. وهكذا استقبل خبر إقالته

بفستان جريء.. شاهد إيمان العاصي تثير الجدل بـ لوك جديد

حساسية الطعام تسبب هذه الأمراض | كارثة صحية

فيديو

محترف في الدوري الإسباني.. ابن محمد هنيدي نجم منتخب مصر القادم ..فيديوجراف

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ