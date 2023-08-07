الخارجية: مصر تدعم المقترحات الإفريقية وتنسق مع الجميع لتسوية الأزمة السودانية

صرح السفير أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تدعم المقترحات الإفريقية وتنسق مع الجميع لتسوية الأزمة بين الجيش السوداني والدعم السريع، وتشجع على وقف إطلاق النار في السودان.

وأكد "أبوزيد" أن هدف اجتماع الآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول الجوار السوداني، وضع خطة عمل لحل الأزمة في أسرع وقت.

دول الجوار تقوم بجهود مُتعددة

وفى تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، قال المُتحدث باسم الخارجية، إن الاجتماع لا يفرض حلولًا على الأطراف السودانية ويحثهم على وقف إطلاق النار، وأن دول الجوار تقوم بجهود مُتعددة، وهم أكثر فهمًا وتأثرًا بالأزمة.

وأوضح أن التعاون يحكم تحرك دول الجوار ولا نمانع وجود وساطات أخرى.

وتابع "أبوزيد" أن الأزمة السودانية مُتعددة الجوانب ونعمل على توفير المساعدات لجميع السودان.