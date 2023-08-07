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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أقبال المواطنين على إعلان بنك مصر طرح مجموعة من شهادات الإدخار ذات عائد تنافسي وبمدد زمنية مختلفة لتلائم كافة رغبات المواطنين الراغبين في استثمارات أموالهم.

 

واجتمعت البنوك أمس الأحد؛ لبحث رفع الفائدة على علي المعاملات والمنتجات المصرفية داخل الجهاز المصرفي، وذلك بعد قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري رفع الفائدة بواقع 1% على الإيداع والاقراص وأيضا الائتمان.

وطرح بنك مصر شهادة جديدة تحت مسمى "ابن مصر2" بعائد 22% متناقص لمدة 3 سنوات، بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريا.

 

وتتميز شهادات بنك مصر بأنه يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي  فروع البنكين، وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، وبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ولا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

بنك مصر رفع الفائدة تسنيم خيري

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