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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقنية جديدة لعلاج السرطان بتقوية المناعة.. الدكتور هيثم شعبان يوضح

الدكتور هيثم شعبان،
الدكتور هيثم شعبان، أستاذ الفيزياء الحيوية

أكد الدكتور هيثم شعبان، أستاذ الفيزياء الحيوية، ومدير مشروع بحثي بمركز “أجورا" للأبحاث بجامعة جنيف أن تلف خلايا الـ"DNA"، يمكن ان يتسبب في ظهور خلايا سرطانية، مشيرا إلى أنه أجرى دراسات تتعلق بعلم الجينات من أجل معرفة الأسباب الكاملة.

وقال هيثم شعبان، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه يتم العمل الأن على التوصل إلى علاج لتقوية المناعة والعمل على وجود محفزات للخلايا، لمواجهة السرطان، دون الحاجة للعلاج بالكيماوي.

وتابع  أستاذ الفيزياء الحيوية، قائلا: إنه يتم العمل على رصد حركة الجينوم وتراكيب جديدة في الخلية السرطانية الحية لأول مرة، مما يقود لإمكانية التنبؤ وتشخيص السرطان في مراحله الأولى".

العائق الوحيد 

وأشار هيثم شعبان إلى أن بروتوكول العلاج لأمراض السرطان معروفة في جميع دول العالم، لكن العائق الوحيد هو التكلفة الباهظة في العلاج، حيث يصل في أغلب الحالات إلى 100 ألف دولار.

الدكتور هيثم شعبان الفيزياء الحيوية خلايا سرطانية المناعة حركة الجينوم

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