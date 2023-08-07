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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أكرم حسن يكشف آخر تطورات تطوير المناهج.. تفاصيل

المناهج
المناهج

كشف أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، عن أن وزارة التربية والتعليم تهدف تطوير المناهج بما يساهم في زيادة الاهتمام بالتكنولوجيا ومفاهيم التطور الحادث في العالم.

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وزير التعليم يشهد جلسة علمية حول الممارسات الجيدة فى تطوير المناهج


وأضاف أكرم حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هناك حرص كبير من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمنظومة التعليمية التي تعمل تحت قيادته على تعزيز الشراكة باعتبار أن التعليم مشروع مجتمعي وصالحاً عاماً ونفعاً مشتركاً.

وأضاف أنه من هذا المنطلق كان الملتقى التربوي لتطوير المناهج و الذي يضم نخبة متميزة ومتنوعة الأطياف، آملين وواثقين أن هذه الرؤية المنفتحة التي يتبناها الدكتور رضا حجازي سوف تحقق الثراء الفكري ومخرجات تليق بهذا الحدث وترقى لوضع لبنة جديدة في الجمهورية الجديدة.

 

تطوير المناهج


وقال الدكتور أكرم حسن، إن الآونة الأخيرة شهدت تحولات عميقة في عديد من المجالات تجعلنا نضعها نصب أعيننا جميعًا ونحن نصوغ تصوراتنا عن مستقبل التربية والتعليم في مصر.


وتابع أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، انه في الآونة الأخيرة ظهرت على السطح اتجاهات جديدة وذات أهمية كبيرة مثل الصعود القوى للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وقضايا وتحديات أصبحت تأخذ الكثير من الاهتمام الدولي مثل التغيرات المناخية وخطر تهديد التنوع الحيوي وتفشي الأمراض الناتجة عن أوبئة مستحدثة.

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