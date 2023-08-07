بـ عبوة ناسفة.. المخابرات الروسية تمنع هجومًا إرهابيًا على ملعب في خيرسون

أعلنت المديرية الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، أن سلطات إنفاذ القانون المحلية منعت هجومًا إرهابيًا في ملعب في نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له، أن الجهاز في منطقة خيرسون مع المديرية الرئيسية لمنطقة خيرسون التابعة لوزارة الداخلية الروسية منعوا هجومًا إرهابيًا في مدينة نوفايا كاخوفكا، حيث تم اكتشاف عبوة ناسفة محلية الصنع تتكون من كتلة من مادة تي إن تي وعناصر مقذوفة".

ووفقا للبيان الصحفي، بعد تقييم الموقف تم تعطيل الجهاز المتفجر في الموقع باستخدام نظام آلي لإبطال مفعول العبوة، لافتا إلى أنه "تجري حاليا مجموعة من اجراءات البحث والتحقيق النشط لمعرفة كل الملابسات والاشخاص المتورطين في هذا النشاط الاجرامي".

وأكد القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، عبر قناته على تليجرام، أن أوكرانيا تواصل حربها ضد المدنيين، مضيفا: "لقد جعلوا الأطفال بجنونهم هدفًا لهم، وسيتم العثور على الجناة الذين زرعوا هذه القنبلة ومعاقبتهم إلى أقصى حد يسمح به القانون".