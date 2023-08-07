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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد كبير لسي آي إيه..تحذير أمريكي من خطر المخابرات الصينية

سي آي إيه
سي آي إيه

حذر النائب مايك جالاجر، الجمهوري من ولاية ويسكونسن الأمريكية، والذي يرأس لجنة مراقبة الحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب، من أن الصين تجري عمليات استخباراتية مكثفة "أكبر بكثير من التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية" عبر الولايات المتحدة وحول العالم، وفق ما ذكر موقع جايست ذا نيوز الأمريكي.

ودلل جالاجر على ذلك، بتورط اثنين من أفراد الخدمة في البحرية الأمريكية اللذان اعتقلا بزعم تبادل معلومات عسكرية حساسة مع بكين.
ووصفهما بـ "الخونة" خلال ظهورهما على قناة فوكس نيوز الأسبوع الماضي.

قال النائب، مع تزايد مخاطر التدخل العسكري الصيني لتايوان ، "ليس هناك شك في أنهم يحاولون بذل كل ما في وسعهم لسرقة المعلومات الحساسة ضدنا".

تتصاعد التوترات في آسيا المحيطة بتايوان ، وهي جزيرة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين منطقة انفصالية  يترجمها اليها في النهاية من خلال القوة إذا لزم الأمر .


وقالت جالاجر: "إن تحركات المخابرات الصينية أكبر بكثير من تحركات وكالة المخابرات المركزية. إنها تعمل على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة. نحتاج إلى زيادة الوعي والتأكد من أننا واعون لذلك".

 

 

 

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