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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وفد البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة المصرية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،  وفد البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة المصرية لمتابعة فاعليات المبادرة الرئاسية دعم صحة المرأة بالدقهلية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوقيع الكشف الطبي علي المرأة المصرية واكتشاف الأمراض مبكراً للحفاظ علي صحتها .
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الغزالى استاذ جراحة الأورام والمدير الفنى للبرنامج الرئاسى لدعم صحة المرأة ، الدكتور محمد حجازي استاذ جراحة الأورام وعضو اللجنة القومية لصحة المرأة. 

 

الدكتور أحمد فتحى استاذ جراحة الأورام وعضو اللجنة القومية لصحة المرأة ، الدكتور حاتم امين نائب المدير التنفيذى للبرنامج الرئاسى لصحة المرأة ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، والدكتور أحمد المكاوى منسق عام مبادرات ومشروعات الصحة العامة بالدقهلية .
وأشار " المحافظ " الي أن فخامة رئيس الجمهورية أطلق العديد من المبادرات الصحيه المتنوعة من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع التخصصات مثل ( دعم صحة المرأة - فحص الأمراض المزمنة - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ) .


وأكد " مختار " أن المبادرات الصحيه التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي لم تشهدها علي مر تاريخها مثل مبادرة علاج فيرس سي و 100 مليون صحه وغيرها من المبادرات. 


وأشار " المحافظ " إلي أن المبادرة تستهدف فحص المرأة من عمر 18 عام من حيث الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم  والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية ،والاهتمام بالصحة الانجابية للسيدة بعمر الانجاب كما أشار " مختار " الي أن المبادرة استهدفت منذ انطلاقها وحتي الآن توقيع الكشف الطبي علي 3,5 مليون امرأة بنطاق المحافظة ، من خلال فرق مديرية الصحة بالدقهلية الثابتة والمتنقلة للوصول إلي السيدات المتقدمين في السن داخل المنازل والفتيات داخل الجامعات وفي أماكن التجمعات لتوقيع الكشف علي أكبر قدر ممكن من السيدات بنطاق المحافظة. 


وأشاد" المحافظ " دور وزارة الصحة ومديرية الصحة بالدقهلية وجميع الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي علي تقديم الرعاية الصحية علي أكمل وجه للمرضي وتنفيذ المبادرات الرئاسية للوصول إلى جميع المواطنين والاكتشاف المبكر للأمراض للحد منها ومعالجتها. 


وأثنت اللجنة علي الجهود المبذولة من محافظة الدقهلية والأعداد الكبيرة التي حققتها المبادرة ، ووضع أسس تستهدف الكشف علي جميع السيدات ، كما أثنت علي الجهود المبذولة من مديرية الصحة والاطقم الطبية من خلال الوصول إلي السيدات في كل مكان داخل المنازل وفي أماكن التجمعات. 

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