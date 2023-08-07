بالموبايل.. دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

يقدم موقع صدى البلد، خدمة معرفة كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين، ويمكن دفع فاتورة الغاز أونلاين، والتي هي متاحة لجميع أصحاب الوحدات السكنية.

دفع فاتورة الغاز المنزلي اونلاين

يبحث عدد كبير من المواطنين، وخاصة أصحاب الشقق و الوحدات السكنية بمختلف أنواعها عن كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين، والتي نستعرضها في التقرير التالي:-

طرق دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الإلكترونى

ويمكن دفع فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري ، وذلك عبر الخطوات التالية:-

-الدخول على التطبيق

-ادخل على مرافق عامة

-اختار الشركة

-اختار دفع فاتورة واحدة او اكثر من فاتورة

-ادخل رقم المشترك

-ادفع واستلم الايصال

دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الاكتروني

يمكن عبر ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري مثل:-

-فورى

- ضامن

- مصاري

-آمان

- E-finance

- خدماتي

- BEE

-مصاري

-ممكن

دفع فاتورة الغاز أونلاين



يمكن دفع فاتورة الغاز اونلاين من خلال طرق الدفع التالية:-

موقع ماي فورى، يمكن دفع فاتورة الغاز بفوري عبر تنزيل التطبيق من خلال أب ستور للأيفون و بلاي ستور للأندرويد، https://petrotrade.com.eg/billing/fawryp.aspx.

موقع جوميا باي .

دفع فاتورة الغاز

دفع فاتورة الغاز بالفيزا

ويمكن دفع فاتورة الغاز بالفيزا عبر موقع الشركة التابع لها العميل من خلال الدخول على خدمة دفع فاتورة الغاز بالفيزا وادخال رقم الحساب، انتقر علي الدفع بالفيزا وستم استلام وصل نصي بالرسائل من البنك بالدفع وظهور نتيجه البحث علي الهاتف.

دفع فاتورة الغاز عبر المحفظه الإلكترونية لشبكات المحمول

يمكن دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية، التابعة لشركات المحمول المتواجده في مصر

دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية البنكية

اتفقت الشركات مع عدة محافظ إلكترونية للتسهيل على العملاء دفع فواتير الغاز الطبيعي مثل محفظة الفون كاش من البنك الأهلى، ومحفظة BM من بنك مصر.

كيفية سداد فاتورة الغاز 2023

- ماكينات الدفع الإلكتروني POS

يمكن سداد فواتير الغاز من خلال ماكينات نقاط البيع المتوفرة في أي محل تجاري والصادرة من شركات: فوري، وضامن، ومصاري، وأمان، وإي فاينانس، وخدماتي، وبي BEE.

- مكاتب البريد المصري

يمكن للعميل من خلال أي مكتب بريد أن يسدد فاتورة استهلاك الغاز الخاصة به في مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد

- موقع ماي فوري.

- موقع جوميا عبر خدمة "جوميا باي".

- الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة الخدمة

- المحافظ الإلكترونية

- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

- محفظة BM من بنك مصر.

- المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض شركات الدفع الإلكتروني