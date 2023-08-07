عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالموبايل.. دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

يقدم موقع صدى البلد، خدمة معرفة كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين، ويمكن دفع فاتورة الغاز أونلاين، والتي هي متاحة لجميع أصحاب الوحدات السكنية.

 

دفع فاتورة الغاز المنزلي اونلاين

يبحث عدد كبير من المواطنين، وخاصة أصحاب الشقق و الوحدات السكنية بمختلف أنواعها عن كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين، والتي نستعرضها في التقرير التالي:-

طرق دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الإلكترونى

ويمكن دفع فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري ، وذلك عبر الخطوات التالية:-

-الدخول على التطبيق

-ادخل على مرافق عامة

-اختار الشركة 

-اختار دفع فاتورة واحدة او اكثر من فاتورة

-ادخل رقم المشترك

-ادفع واستلم الايصال

دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الاكتروني

يمكن عبر ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري مثل:-

-فورى

- ضامن

- مصاري 

-آمان

- E-finance

- خدماتي

- BEE

-مصاري

-ممكن

دفع فاتورة الغاز أونلاين


يمكن دفع فاتورة الغاز اونلاين من خلال طرق الدفع التالية:-
موقع ماي فورى، يمكن دفع فاتورة الغاز بفوري عبر تنزيل التطبيق من خلال أب ستور للأيفون و بلاي ستور للأندرويد، https://petrotrade.com.eg/billing/fawryp.aspx.
موقع جوميا باي .

 

دفع فاتورة الغاز

دفع فاتورة الغاز بالفيزا

ويمكن دفع فاتورة الغاز بالفيزا عبر موقع الشركة التابع لها العميل من خلال الدخول على خدمة دفع فاتورة الغاز بالفيزا وادخال رقم الحساب، انتقر علي الدفع بالفيزا وستم استلام وصل نصي بالرسائل من البنك بالدفع وظهور نتيجه البحث علي الهاتف.

دفع فاتورة الغاز عبر المحفظه الإلكترونية لشبكات المحمول

يمكن دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية، التابعة لشركات المحمول المتواجده في مصر 

دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية البنكية

اتفقت الشركات مع عدة محافظ إلكترونية للتسهيل على العملاء دفع فواتير الغاز الطبيعي مثل محفظة الفون كاش من البنك الأهلى، ومحفظة BM من بنك مصر.

 

كيفية سداد فاتورة الغاز 2023

- ماكينات الدفع الإلكتروني POS

يمكن سداد فواتير الغاز من خلال ماكينات نقاط البيع المتوفرة في أي محل تجاري والصادرة من شركات: فوري، وضامن، ومصاري، وأمان، وإي فاينانس، وخدماتي، وبي BEE.

- مكاتب البريد المصري

يمكن للعميل من خلال أي مكتب بريد أن يسدد فاتورة استهلاك الغاز الخاصة به في مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد

- موقع ماي فوري.

- موقع جوميا عبر خدمة "جوميا باي".

- الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة الخدمة

- المحافظ الإلكترونية

- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

- محفظة BM من بنك مصر.

- المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض شركات الدفع الإلكتروني

 

 

دفع فاتورة الغاز المنزلي دفع فاتورة الغاز اونلاين سداد فاتورة الغاز دفع فاتورة الغاز بالفيزا دفع فاتورة الغاز فاتورة الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

الرابعة عربيًا والـ 33 عالميًا| مدينة مصرية يسكنها 5 مليارديرات و7400 مليونير!.. تفاصيل

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

توضيح عاجل من الصحة بشأن الأدوية المثيلة.. فيديو

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

أسامة ربيع: الدفع بثلاثة قاطرات لقطر ناقلة بترول تعطلت ماكيناتها خلال عبورها للقناة

3 قاطرات لسحب ناقلة بترول تعطلت أثناء عبورها قناة السويس

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

البترول: اليوم بدء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو| جميع الطرق والتفاصيل

غدا.. بدء تسجيل قراءة عداد الغاز ولمدة 20 يوما| كافة الطرق والتفاصيل

جنينة مول والرحاب ومدينتي.. إزاي تسجل قراءة عداد الغاز من ماكينة الخدمة الذاتية؟

اليوم.. الحكم على أحمد عز في دعوى متجمد المسكن والحضانة لـ زينة

القاهرة تَحتضن ممثلو حكومات وأصحاب أعمال وعمال 21 دولة بمؤتمر العمل العربي.. وزير القوى العاملة يبحث مع الوزراء العرب مشروعات التعاون وتبادل الخبرات

ترشيحاتنا

"100 يوم صحة": المبادرة منتشرة في كافة المحافظات وخدماتها مجانية

وزير خارجية مالي: تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر سيحدث كارثة

تركيا.. تعهد جديد من أردوغان بشأن التضخم المرتفع

إيطاليا تقف ضد فرنسا.. النيجر تفرق بين حلفاء الناتو

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

السعودية تحذر.. موجة حر شديدة تضرب هذه المنطقة من المملكة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

عصائر ومشروبات سحرية لتفتيت حصوات الكلى بدون أدوية

مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا.. هذا شروطها وجائزة الفائزة

المخرج أحمد علاء: عرض مسافر ليل يتناول صراع الخير والشر

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ