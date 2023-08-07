قتل وخطف 150 مزارعا.. الجماعات المسلحة تهدد الأمن الغذائي في نيجيريا

يعاني القطاع الغذائي في نيجيريا، من هجمات الجماعات المسلحة، حيث أكد باحثين أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023 قتل واختطف نحو 150 مزارع في نيجيريا.

وقالت منظمة أنقذوا الأطفال الخيرية، إن الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على المزارعين في نيجيريا تهدد بدفعها إلى أزمة جوع مدمرة، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأفاد باحثين أن الجماعات المسلحة قتلت أكثر من 120 مزارعًا وخطفت أكثر من 30 آخرين في جميع أنحاء نيجيريا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون نيجيري قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي هذا العام - بسبب الصراعات التي طال أمدها إلى جانب ارتفاع الأسعار.