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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الأهلي: أتعلم من مصطفى شوبير.. وكولر أفضل من موسيماني لهذا السبب

صدى البلد

قال مصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي، لإن مارسيل كولر المدير الفني الحالي، يهتم به، ويتحدث معه باستمرار، عكس بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق.

وأوضح مصطفى مخلوف، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اخترت الأهلي رغم مفاوضات الزمالك والترسانة لضمي في وقت سابق، ورفضت عرضا للاحتراف من تركيا للعودة إلى الأهلي".

وأضاف: "كنت همضي في فاركو، وخالد بيبو كلمني في اللحظات الأخيرة، وصعدت للدرجة الأولى بعد شهر من تدريبي في الناشئين". 

وواصل: "محمد الشناوي دائما يصحح أخطائنا في التدريبات، وموسيماني لم يكن يتحدث معي نهائيا، وكولر دائما يهتم بي، ويتحدث معي، عكس موسيماني". 

وعن علي لطفي، قال: "هيكسر الدنيا مع نادي زد، وسينضم لمنتخب مصر الوطني، وبتفرَّج على مصطفى شوبير في التدريب؛ عشان أتعلم منه، والشناوي في حتة تانية". 

وأشار إلى أن: "هناك لاعبين لم يحصلوا على نفس عدد بطولاتي مع الأهلي على مدار تاريخهم، طموحي حراسة مرمى منتخب مصر الأول، عملنا اللي علينا مع منتخب الشباب، ولكن ما حدث أثر علينا".

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