مدرب سيراميكا كليوباترا: التتويج بكأس الرابطة يمنحنا دفعة قوية قبل الموسم الجديد| فيديو

أكد أحمد مصطفى بيبو، مدرب نادي سيراميكا كليوباترا ضمن جهاز أيمن الرمادي، أن التتويج بلقب كأس الرابطة المصرية؛ سيدفع الفريق إلى الأمام.

وقال بيبو، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»،: إن «التتويج بكأس الرابطة مع نادي سيراميكا كليوباترا، يمنحنا دفعة قوية قبل بداية الموسم الجديد».

وعن تجربته مع نادي الجونة، والذي قاده للصعود إلى الدوري الممتاز مؤخرًا، قال بيبو: «صعدنا إلى الدوري الممتاز مع نادي أسوان رغم صعوبة الموقف في بداية الموسم، لكن مرحلة الصعود إلى الدوري الممتاز مع نادي الجونة كانت أصعب من أسوان».

وعن رحيله عن نادي الجونة بعد صعوده إلى الدوري المصري، قال بيبو: «لم أتعرض للظلم في الجونة لكن رؤية الفريق لم تكن واضحة».



