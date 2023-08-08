عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو اتحاد اليد: إعداد منتخب الناشئين لخوض المونديال استمر على مدار سنتين

صدى البلد

أعرب عمرو صلاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته بتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين في كرواتيا. 

وقال صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، عبر برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، «هذا الفريق تم إعداده على مدار سنتين، ولعبوا عدة بطولات، وتُوجوا بكأس أمم أفريقيا للناشئين بانتصارات عريضة في كل المباريات».

وأضاف: «قمنا بالتخطيط على مستوى عالٍ.. منتخب مصر لعب أكثر من 20 مباراة دولية، وبطولة أفريقيا، وببطولة البحر الأبيض المتوسط، بخلاف المنتخبات الأخرى التي لعبت بين 6 أو 7 مرات».

وأشار صلاح إلى أن حارسي المرمى يوسف ناجي ويوسف وليد لديهما خبرة دولية ولعبا في بطولة العالم للشباب في شهر يونيو الماضي.

اليد اتحاد اليد إدارة الاتحاد المصري الاتحاد المصري لكرة اليد البحر الابيض المتوسط الدور ربع النهائي العالم للناشئين أمم إفريقي ايهاب الكومي بطولة افريقيا بطولة كأس العالم بطولة كأس العالم للناشئين تخب مصر دور ربع النهائي كأس العالم للناشئين مجلس إدارة الإتحاد المصري مجلس إدارة الاتحاد منتخب مص منتخب الناشئين منتخب مصر ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

قبل افتتاح مسجدها.. لماذا أحب المصريون السيدة نفسية وكيف خضع لها النيل؟

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

تصالح مرتضى منصور وحازم إمام في مقر اتحاد الكرة| فيديو

بسبب هذا اللاعب| الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد

ترشيحاتنا

تعليق مثير من مرتضى منصور على غرامة كهربا وأزمات الزمالك المالية بالـ«فيفا»

تسريبات تكشف سعر أرخص تابلت رائد من سامسونج

جيتور داشينج المتوقع طرحها في مصر .. بقوة 197 حصان وتصميم رياضي |صور

رئيس المريخ البورسعيدي: أعضاء اتحاد الكرة يسعون للحفاظ على الأندية الشعبية| فيديو

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

عضو اتحاد اليد: إعداد منتخب الناشئين لخوض المونديال استمر على مدار سنتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ