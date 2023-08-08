عضو اتحاد اليد: إعداد منتخب الناشئين لخوض المونديال استمر على مدار سنتين

أعرب عمرو صلاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته بتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين في كرواتيا.

وقال صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، عبر برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، «هذا الفريق تم إعداده على مدار سنتين، ولعبوا عدة بطولات، وتُوجوا بكأس أمم أفريقيا للناشئين بانتصارات عريضة في كل المباريات».

وأضاف: «قمنا بالتخطيط على مستوى عالٍ.. منتخب مصر لعب أكثر من 20 مباراة دولية، وبطولة أفريقيا، وببطولة البحر الأبيض المتوسط، بخلاف المنتخبات الأخرى التي لعبت بين 6 أو 7 مرات».

وأشار صلاح إلى أن حارسي المرمى يوسف ناجي ويوسف وليد لديهما خبرة دولية ولعبا في بطولة العالم للشباب في شهر يونيو الماضي.