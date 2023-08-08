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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر كان يعلم.. عبدالملك: قرار رحيل عبدالحفيظ عن الأهلي صدر منذ فترة طويلة

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي تم اتخاذه منذ فترة طويلة، وبالتحديد منذ دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي يتفاوض مع كولر لتجديد عقده، وبالتالي تم الحديث معه في كافة الأمور، ومن بينها رحيل عبدالحفيظ".

وأضاف: "الأهلي في 2020 حصل على بطولات كثيرة، والموسم الماضي لم يحصل على أي لقب، وكان سيد عبدالحفيظ موجودا وأكمل مسيرته، ولذلك فإن رحيله يؤكد أن هناك بعض الأمور التي جعلت مسئولي النادي يتخذون قرارا برحيله عن منصبه".

وواصل: "هناك أمور تقديرية في لائحة أي فريق للتعامل مع المواقف، ولذلك عبدالقادر كان يستحق عقوبة أكبر من المفروضة عليه، بسبب المنشور الذي كتبه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأتم: "أحمد عبدالقادر سبق ورحل عن الأهلي ثم عاد للفريق مرة أخرى، فهل يتم التسامح أيضا مع رمضان صبحي؟".

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