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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة للتجديد لـ أحمد فتوح.. وينهي أزمة مستحقات أوسوريو

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولي نادي الزمالك توصلوا إلى اتفاق شبه نهائي مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء؛ من أجل تجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد دون العودة لإدارة الأبيض.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" مسؤولو الزمالك اتفقوا مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الجديد مع النادي، على أن يتم حسم الملف بصورة نهائية في الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح:" الزمالك توصل لاتفاق مع فتوح على المقابل المادي ومدة العقد الجديد عند التجديد بشكل رسمي في الفترة القادمة".

وأضاف محمد فاروق أن مسؤولي نادي الزمالك قاموا خلال الساعات القليلة الماضية بصرف راتب شهرين من المستحقات المتأخرة للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للأبيض.

وتابع :" حصل المدير الفني على وعد سابق من مسؤولي النادي بصرف جزء من مستحقاته المالية قبل السفر إلى السعودية وخوض منافسات البطولة العربية، إلا أن الأزمة المالية تسببت في تأجيل صرف المستحقات".

واختتم تصريحاته: "يتبقى للمدرب الكولومبي شهر واحد فقط من مستحقاته المالية المتأخرة ومن المنتظر أن يتم صرفه خلال الأيام القادمة بعد تدبير المبلغ من خزينة النادي الزمالك".

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