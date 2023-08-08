بقيمة 1.22 مليار دولار.. نيوزيلندا تطلق صندوق البنية التحتية للمناخ

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، وشركة بلاك روك الأمريكية (BLK.N)، أنهما ستطلقان صندوقًا للبنية التحتية للمناخ بقيمة 2 مليار دولار نيوزيلندي (1.22 مليار دولار)؛ للاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا تخزين البطاريات.

وقال لاري فينك ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك ، في منشور على موقع “لينكد إن”: 'هذه هي أكبر مبادرة استثمارية انتقالية منخفضة الكربون أنشأتها شركة بلاك روك حتى الآن'.

وأضاف: 'سيمكن ذلك الشركات النيوزيلندية من الوصول إلى تجمعات أكبر من رأس المال لبناء البنية التحتية المناخية عبر نظام الطاقة في البلاد'.

وأعلنت الحكومة وشركة بلاك روك عن الصندوق في بيان مشترك لكنهما لم يقدما تفاصيل عن تاريخ إطلاقه.

وتهيمن الطاقة المتجددة إلى حد كبير على قطاع الكهرباء في نيوزيلندا ، لكن الحكومة حددت هدفًا ليكون متجددًا بنسبة 100٪.

وقالت وزيرة الطاقة النيوزيلندية ميغان وودز: 'سيعمل هذا الصندوق على تسريع خفض الانبعاثات في نيوزيلندا ، مع التركيز بشكل خاص على طريقنا إلى كهرباء متجددة بنسبة 100٪ ، مما سيمكن أعمالنا من الوصول إلى مجموعات أكبر من رأس المال للتطوير والنمو'.

وأضاف وودز: 'مع مستويات قياسية لتوليد الكهرباء المتجددة في السنوات الأخيرة ، أصبحت نيوزيلندا في وضع جيد لتكون واحدة من أولى الدول في العالم التي توفر نظامًا للطاقة المتجددة بالكامل'.