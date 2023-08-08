عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 1.22 مليار دولار.. نيوزيلندا تطلق صندوق البنية التحتية للمناخ

نيوزيلندا
نيوزيلندا

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، وشركة بلاك روك الأمريكية (BLK.N)، أنهما ستطلقان صندوقًا للبنية التحتية للمناخ بقيمة 2 مليار دولار نيوزيلندي (1.22 مليار دولار)؛ للاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا تخزين البطاريات.

وقال لاري فينك ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك ، في منشور على موقع “لينكد إن”: 'هذه هي أكبر مبادرة استثمارية انتقالية منخفضة الكربون أنشأتها شركة بلاك روك حتى الآن'.

وأضاف: 'سيمكن ذلك الشركات النيوزيلندية من الوصول إلى تجمعات أكبر من رأس المال لبناء البنية التحتية المناخية عبر نظام الطاقة في البلاد'.

وأعلنت الحكومة وشركة بلاك روك عن الصندوق في بيان مشترك لكنهما لم يقدما تفاصيل عن تاريخ إطلاقه.

وتهيمن الطاقة المتجددة إلى حد كبير على قطاع الكهرباء في نيوزيلندا ، لكن الحكومة حددت هدفًا ليكون متجددًا بنسبة 100٪.

وقالت وزيرة الطاقة النيوزيلندية ميغان وودز: 'سيعمل هذا الصندوق على تسريع خفض الانبعاثات في نيوزيلندا ، مع التركيز بشكل خاص على طريقنا إلى كهرباء متجددة بنسبة 100٪ ، مما سيمكن أعمالنا من الوصول إلى مجموعات أكبر من رأس المال للتطوير والنمو'.

وأضاف وودز: 'مع مستويات قياسية لتوليد الكهرباء المتجددة في السنوات الأخيرة ، أصبحت نيوزيلندا في وضع جيد لتكون واحدة من أولى الدول في العالم التي توفر نظامًا للطاقة المتجددة بالكامل'.

الهيدروجين الاخضر الحكومة النيوزيلندية للبنية التحتية للمناخ بلاك روك نيوزيلندا قطاع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

قبل افتتاح مسجدها.. لماذا أحب المصريون السيدة نفسية وكيف خضع لها النيل؟

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك مع 3 صفقات جديدة.. وتجديد عقد فتوح

موضوعات متعلقة

محاولة اغتيال رئيس أوكرانيا .. كيف رد البيت الأبيض ؟

بلينكن وكوليبا يبحثان مخرجات محادثات جدة بشأن السلام في أوكرانيا

الولايات المتحدة: نصر على محاسبة روسيا لاجتياحها جورجيا واحتلال أراضيها

بلغت 30 مليار دولار.. أرامكو السعودية تكشف عن أرباحها

أمه بلغت عنه.. القبض على ابن عم مطلق النار في تكساس بتهمة التخطيط

وكيلة الخارجية الأمريكية تكشف عن كواليس لقائها بقادة الانقلاب في النيجر

عاجل.. المجلس العسكري في النيجر يجري تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة

عاجل.. إصابة 14 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس

ترشيحاتنا

تعليق مثير من مرتضى منصور على غرامة كهربا وأزمات الزمالك المالية بالـ«فيفا»

تسريبات تكشف سعر أرخص تابلت رائد من سامسونج

جيتور داشينج المتوقع طرحها في مصر .. بقوة 197 حصان وتصميم رياضي |صور

رئيس المريخ البورسعيدي: أعضاء اتحاد الكرة يسعون للحفاظ على الأندية الشعبية| فيديو

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

عضو اتحاد اليد: إعداد منتخب الناشئين لخوض المونديال استمر على مدار سنتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ