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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من فيضانات.. خروج قطار عن مساره في السويد لهذا السبب

أرشيفية
أرشيفية

رغم فجاعة الحادثة إلا أن الأمر لم ينجم عنه لحسن الحظ أي قتلى، فقط إصابات، وذلك في واقعة خروج قطار عن مساره في شرق السويد، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.

خرج القطار عن مساره، بعد انهيار جسر للسكك الحديد جراء هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من مزيد من الفيضانات.

وبحسب البيانات الرسمية، خرج القطار الذي كان يقل نحو 120 شخصا وهو في طريقه إلى مدينة سوندسفال.
ووقعت الحادثة حينما، انحرفت اثنتان من عرباته الأربع قرب مدينة هوديكسفال.
و "تبين أن جسرا للسكة الحديد كان متضررا من جراء الأمطار الغزيرة قد انهار".
وجاء في بيان للشرطة "حاليا هناك ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، ولم تتضح خطورة إصاباتهم".
 

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