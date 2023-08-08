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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول بالجيش الأمريكي يكشف.. إدارة بايدن تعمل على تمويل ضخم لأوكرانيا

بايدن
بايدن

قال المسئول بالجيش الأمريكي، دووج بوش، إن إدارة بايدن تعمل على طلب تمويل إضافي  ضخم لأوكرانيا من المرجح أن يكون جاهزًا للعرض أمام الكونجرس بحلول الخريف، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ذكر بوش إن الإدارة "تعمل على حزمة لعرضها أمام الكونجرس ولبحثها هذا الخريف" ، مضيفًا أنه لا يزال يتعين تحديد التفاصيل من قبل مكتب الميزانية الإدارية.


اضاف "لكنني أعتقد أنه سيكون لدينا حجة قوية ، ونأمل أن نحشد دعم الكونجرس للتمويل المستمر - لا سيما لزيادة إنتاج الذخائر لدعم أوكرانيا".


ذكرت شبكة سي إن إن سابقًا أن البيت الأبيض لم يكن يخطط لمطالبة الكونجرس بتمويل جديد لأوكرانيا  قبل نهاية السنة المالية في نهاية سبتمبر .

ولا يبدو أن هناك نقص في التمويل ، حيث أن البنتاجون سبق أن بالغ في تقدير المبلغ الذي أنفقه على الأسلحة إلى أوكرانيا بمقدار 6.2 مليار دولار.

في ديسمبر ، وافق الكونجرس على طلب الإدارة بمبلغ إضافي قدره 48 مليار دولار للمساعدة في تسليح أوكرانيا ومكافحة وباء كورونا ، تم تخصيص 36 مليار دولار منها لأوكرانيا على وجه التحديد.

كان من المفترض أن يستمر البرنامج التكميلي حتى 30 سبتمبر. 
طلبت الإدارة هذا التمويل الإضافي للمساعدة في دعم أوكرانيا أربع مرات في العام الماضي، في مارس ومايو وسبتمبر وديسمبر.
 

30 سبتمبر إدارة بايدن البيت الأبيض الجيش الكونجرس السنة المالية إنتاج الذخائر أوكرانيا

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