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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمزة نمرة يتربع على عرش " أنغامى" بـ رياح الحياة

صدى البلد

احتلت أغنية “رياح الحياة” للمطرب حمزة نمرة المرتبة الأولى عبر منصة أنغامى الرقمية بعد أيام قليلة من طرحها ، كما تخطت الأغنية حاجز الاثنين ونصف مليون استماع عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان قد طرح الفنان  حمزة نمرة رابع أغنيات ألبومه الجديد "رياح الحياة" بشكل فيديو كليب مصور، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية.


بكلمات "تهبي يا رياح الحياة دايما بما لا أشتهيه، واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه"، يلعب حمزة نمرة على وتر العاطفة ويبكي مستمعيه بتوليفة واقعية بين مفهوم التجاوز والتناسي ومحاولة التعايش مع الواقع رغم صدماته ومآسيه مع التخبط بين لحظات الفرح العابرة ومشاعر الحزن والتفاؤل والاكتئاب والأمل المختلطة، في خلطة شعورية تعد العلامة المميزة لكل ألبوم جديد يطلقه حمزة.

ويتغنى حمزة نمرة خلال "رياح الحياة" بألحانه وبكلمات الشاعر محمود فاروق، وتوزيع وميكساج كريم عبد الوهاب، وتعد رابع محطات رحلة ألبومه الجديد "رايق"، الذي قرر خوض تجربة تشويقية مغايرة لإطلاق أغانيه فرادى أسبوعيا، بواقع أغنية أو أغنيتين في تمام السابعة مساء كل يوم أربعاء.

وقال  حمزة نمرة عن "رياح الحياة": "من أقرب أغاني الألبوم لقلبي، وكلماتها لمستني وأثرت في، وقررت أن أغنيها دفعة واحدة بدون "كوبليه كورس"، وهي أغنية حقيقية جدا في معانيها ومشاعرها المختلطة".

وتعقب "رياح الحياة" أصداء النجاح الجماهيري واسع المدى لأغنيات "رايق" و"إسكندرية" و"غروب"، التي تم إصدارها خلال الأسبوعين الماضيين، وتمكن خلالها نمرة من تصدر تريندات منصات التواصل الاجتماعي على مدار أيام صدورها.


ويروي  حمزة نمرة عطش جمهورها لأغنياته عبر وجبة موسيقية دسمة في مائدة ألبوم "رايق"، الذي يضم في جعبته 13 أغنية، في أحد أطول ألبوماته الغنائية وأول ألبوم صيفي في مسيرته.

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