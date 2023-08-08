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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستضيف الحملة القومية 100 يوم صحة

صدى البلد

أعلنت هيئة ميناء دمياط ،في بيان صادر عنها أنها قامت بدعوة كافة العاملين بالهيئة بالاستفادة من حملة 100 يوم صحة .

كما أشار البيان الى انه ، قد استضافت هيئة ميناء دمياط الحملة القومية 100 يوم صحة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.

تقدم الحملة ،  خدمات دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام لكافة العاملين بهيئة ميناء دمياط .

كما  تقوم الحملة على مدار خمسة أيام بتقديم خدماتها لجميع العاملين بهيئة ميناء دمياط سعيا من الهيئة لتوسيع نطاق جهودها المبذولة للاهتمام بالعنصر البشرى ورعايته صحياً واجتماعياً .

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دمياط 100يوم صحة الحملة القومية 100 يوم صحة السيد رئيس الجمهورية الأمراض الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي الكشف المبكر العنصر البشري

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