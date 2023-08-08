ميناء دمياط يستضيف الحملة القومية 100 يوم صحة

أعلنت هيئة ميناء دمياط ،في بيان صادر عنها أنها قامت بدعوة كافة العاملين بالهيئة بالاستفادة من حملة 100 يوم صحة .

كما أشار البيان الى انه ، قد استضافت هيئة ميناء دمياط الحملة القومية 100 يوم صحة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.

تقدم الحملة ، خدمات دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام لكافة العاملين بهيئة ميناء دمياط .

كما تقوم الحملة على مدار خمسة أيام بتقديم خدماتها لجميع العاملين بهيئة ميناء دمياط سعيا من الهيئة لتوسيع نطاق جهودها المبذولة للاهتمام بالعنصر البشرى ورعايته صحياً واجتماعياً .