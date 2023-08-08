السودان.. اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع

تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في منطقة وسط أم درمان، خاصة في الأحياء القديمة التي شهدت اشتباكات عنيفة حتى مساء أمس، الاثنين، بحسب مراسلة قناة الغد.

ووفق مراسلة “الغد”، فإن الأحياء القديمة بأم درمان قريبة من جسر شمبات، الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، وهو الجسر الذي تصل من خلال إمدادات الدعم السريع من معسكر المظلات بمنطقة بحري إلى أحياء أم درمان القديمة.

وذكرت أيضا أن أعدادا من المواطنين اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من هذا القصف، وتوجهوا إلى مناطق أخرى بالمدينة، حيث انطلقت نداءات لإيواء النازحين.

وتابعت المراسلة أن الجيش السوداني أعلن أمس عن تكبيد قوات الدعم السريع عدد من القتلى وخسائر في المعدات خلال اشتباكات أمس، كما وقعت اشتباكات عنيفة في منطقة المثلث بشرق النيل، والتي استمرت لساعات.

وأكدت أن حدة المعارك على الأرض، والتي اشتدت خلال الأيام الماضية، غطت على كل الجهود السياسية، خاصة الأخيرة التي استضافتها تشاد.