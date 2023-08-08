عكس كلام وكيله.. شويير يلمح لمفاجأة مدوية بشأن مستقبل محمد صلاح

ألمح الإعلامي أحمد شوبير، إلى إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن الريدز خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير ، عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير :" رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح رد على أنباء رغبة اتحاد جدة في التعاقد مع النجم المصري، وقال إن صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول وإذا كنا نرغب في الرحيل فلماذا جددنا العقد الموسم الماضي".

وأضاف:" أنا هقف عند التصريح ده يا رامي وهنستنى كده كام يوم وهنشوف التصريح ده هيطلع صح ولا غلط".

شوبير عبر تويتر



وكانت صحيفة عكاظ السعودية، ذكرت خلال الساعات الماضية أنه برغم نفي الكولومبي رامي عباس وكيل صلاح، مغادرة اللاعب لـ ليفربول، إلا أن أحمد كعكي نائب رئيس اتحاد جدة، رفقة عبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي، عادا من رحلة إلى إنجلترا، للتفاوض مع النادي الإنجليزي لمعرفة طلباتهم قبل إتمام التعاقد مع “مو” أو صرف النظر عن الصفقة والتفاوض مع نجوم عالميين آخرين.

وقدم الاتحاد عرضًا لـ صلاح بالحصول على راتب سنوي يُقدر بـ 90 مليون يورو سنويًا.

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى صيف 2025.