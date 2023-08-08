الأمن يضبط أب ونجله أثناء تنقيبهما عن الآثار بالجمالية

ضبط رجال المباحث بالقاهرة أحد الأشخاص ونجله لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالجمالية ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وبإستهداف العقار أمكن ضبط (مالك العقار ، ونجله) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعثر بداخله على حفرة بعمق 10 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.