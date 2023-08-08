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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط أب ونجله أثناء تنقيبهما عن الآثار بالجمالية

المتهمان
المتهمان

ضبط رجال المباحث بالقاهرة أحد الأشخاص ونجله لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالجمالية ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وبإستهداف العقار أمكن ضبط (مالك العقار ، ونجله) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعثر بداخله على حفرة بعمق 10 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التنقيب عن الاثار الجمالية القاهرة مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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