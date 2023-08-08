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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور 1.1 مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بالجمالية

ارشيفية
ارشيفية

ضبط رجال المباحث بالقاهرة كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة أحد الأشخاص بالجمالية بقصد الإتجار ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن ، وعُثر بداخل المخزن على عدد 21 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,100,000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجمالية ألعاب النارية الالعاب النارية القاهرة مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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