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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إعصار خانون.. كوريا الجنوبية تجلي معسكرات الكشافة من مواقعهم

صدى البلد

قامت كوريا الجنوبية ،اليوم الثلاثاء، بإجلاء معسكرات غالبية الكشافة المراهقين من موقع معسكرهم قبل اقتراب إعصار خانون ، وهو أحدث اضطراب في المخيم الكشفي العالمي الذي شابه المرض وانتقادات لمنظمته ومنشآته.

وتم نشر أكثر من 1000 حافلة لنقل الكشافة من الجنوب الغربي ، وهي المنطقة التي من المتوقع أن يضربها إعصار خانون يوم الخميس، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال وزير داخلية كوريا الجنوبية لي سانج مين للصحفيين ، إن المخيم كان هناك حوالي 36 ألف مشارك في المخيم بالقرب من مدينة بوان ، وغادر أكثر من ثلثيهم بالفعل.

وقال لي إن سيول ومقاطعة جيونج جي المحيطة بها ستستضيف ما يقرب من نصف الكشافة ، بينما ينتشر الباقي إلى ست مناطق أخرى. 

وأضاف جي أن سيارات ومروحيات الشرطة سترافق القوافل إلى بر الأمان.

ويحرص المنظمون الكوريون الجنوبيون على تقليل أي مشاكل أخرى في المخيم ، وهو أول تجمع عالمي للكشافة منذ وباء كورونا، منذ بدء الحدث الأسبوع الماضي ، أصيب المئات من المشاركين بالمرض بسبب موجة الحر ، مما أثار انتقادات من الجمهور وأولياء الأمور بشأن عدم الاستعداد.

كما غادرت فرقة الكشافة البريطانية ، وهي الأكبر في الحدث ، في وقت مبكر ، مشيرة إلى سوء الصرف الصحي وجودة الطعام ، من بين مخاوف أخرى، واتبعت المجموعة الكشفية الأمريكية.

وقال أحمد الهنداوي ، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية ، في بيان أن "هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 100 عام من المخيم الكشفي العالمي علينا أن نواجه مثل هذه التحديات المعقدة".

في موقع المخيم المترامي الأطراف ، قام الكشافة بتفكيك الخيام وطي الملاءات الأرضية ، قبل حمل حقائب الظهر الخاصة بهم على متن الحافلات القريبة.

ويتجه إعصار خانون ، الذي تسبب بالفعل في دمار في جنوب اليابان ، نحو كوريا الجنوبية ، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 125 كيلومترًا في الساعة (78 ميلاً في الساعة) اعتبارًا من صباح الثلاثاء ، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية.

من المتوقع أن تضرب خانون المناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية يوم الخميس قبل أن تتعقب شبه الجزيرة ، ورفعت الحكومة حالة التأهب للإعصار إلى أعلى مستوى ، وأغلقت بعض الطرق والممرات الجبلية والشواطئ.

وسيعقد الرئيس يون سوك يول اجتماعًا طارئًا في وقت لاحق يوم الثلاثاء لمراجعة إجراءات تقليل الأضرار الناجمة عن الإعصار.

وقال مسؤول من مكتب يون إن الرئيس أمر أيضًا بإجلاء الكشافة دون أي خلل.

وقال المسؤول للصحفيين 'أولويتنا القصوى هي تحقيق اختتام ناجح للمخيم الجاري.'

قال مسؤول في السفارة البولندية في سيول إن بولندا من المقرر أن تستضيف المخيم الكشفي العالمي القادم في عام 2027 ، لكن الرئيس أندريه دودا ألغى خططه لحضور حفل الاختتام هذا العام بسبب الإعصار.

إعصار خانون استعداد البريطانية الهنداوي التحديات الاستعداد

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