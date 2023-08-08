لجنة التاريخ والآثار بالأعلى للثقافة عن تطوير القاهرة التاريخية: عرس ثقافي

قال عبدالرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، إننا نشهد عرس ثقافي كبير، حيث قامت الدولة بتبني 3 مشاريع، لإحياء السياحة الروحية في مصر.

وأضاف "عبدالرحيم ريحان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أن الدولة تبنت مشروع التجلي الاعظم، وأحياء مسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى أحياء القاهرة التاريخية، بما تضمه من مسارات آل البيت والدرب الأحمر.

واسترسل: ربنا كرم مصر وباركها بوجود الأنبياء، متابعا: تجديد تلك الأماكن، يعمل على إعادة إحياء السياحة الدينية والقاهرة التاريخية، كما أننا نقدم أنماطا سياحية جديدة.