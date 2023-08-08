انتهت الأزمة.. خالد الغندور يزف مفاجأة سعيدة لجماهير الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور، انتهاء أزمة قيد لاعبي نادي الزمالك العائدين من الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" الزمالك ينجح في قيد كل لاعبيه القدامي قبل الغلق اليوم بعد حل وتسديد مديونيات الزمالك".

الزمالك يحسم 3 صفقات

في سياق آخر، أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، حسم النادي الأبيض 3 صفقات جديدة؛ لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية الزمالك:" أمير مرتضى، خلص 3 صفقات ومضى اللاعبين، وننتظر وصول فلوس لنادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم تلك الصفقات بشكل رسمي".

وودع الزمالك البطولة العربية مؤخرا من دور المجموعات بعد احتلال المركز الثالثة في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.