برلماني يزف بشرى سارة: إنارة طريق إسماعيلية السويس

أكد النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية أنه بعد شهور من السعي و المواصلة بين الوزارات المعنية و كافة الأجهزة، تقرر إجراء جولة تفقدية لوفد من وزارتي النقل و التنمية المحلية و جهاز تعمير سيناء التابع لرئاسة مجلس الوزراء لطريق إسماعيلية / السويس الصحراوي لوضع خطة الإنارة بطول الطريق.

أضاف النائب سامي سليم أن المشكلة بدأت في ابريل 2021، حيث كان الطريق في أمس الحاجة الي الإنارة بعد رفع الكفاءة و قد توجه النائب بسؤاله للمحافظ علي مدار عدة اجتماعات تنفيذية.

وفي مايو ٢٠٢١، تم تسليم ولاية الطريق الي الهيئة العامة للطرق و الكباري و قد بدأت خطة تطوير الطريق بالكامل بطول ٥٩ ك من مدخل نفيشة حتي بوابة السويس بقرية كسفريت.

وبدأ في يونيو ٢٠٢٢، النائب في توجيه عدة طلبات كان من بينها طلب (( طلب إحاطة )) أمام التنمية المحلية برئاسة المهندس احمد السيجيني لحل مشكلة الدورانات العشوائية و الأخري البعيدة عن مداخل القري و مشكلة إنارة الطريق .

و قد طالب النائب في طلب رسمي لوزير النقل تلاها عده زيارات بضرورة إنارة الطريق بشكل يحافظ علي أرواح المواطنين حيث أن الطريق قد شهد عدة حوادث مفجعة راح ضحيتها اغلي شبابنا و بناتنا و قد تمت زيارة تفقدية بحضور المهندس رضا كشك .

ثم تقدم النائب بطلب إحاطة عاجل لوزير التنمية المحلية لضرورة إنارة الطريق من ضمن عدة طرق حيوية داخل الدائرة الثالثة و تم مناقشته في جلسة عامة امام السيد الوزير .

و اختتم النائب مسيرته في حل تلك المشكلة بزيارة للمهندس احمد الناقة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بمدن القناة و المهندس أحمد الشيمي و وعد بعدها بزيارة الطريق و وضع الحل الفوري بعد إسناد المشروع للجهة و اعتماد المبلغ المالي المطلوب.