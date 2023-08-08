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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار يبحثان سبل التعاون المشترك

محافظ الفيوم ورئيس
محافظ الفيوم ورئيس الهينة العامة لمحو الامية أثناء اللقاء

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، سبل التعاون المشترك لوضع آليات إيجابية لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار على أرض المحافظة خلال الفترة القادمة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والأستاذ سيد حسن رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالفيوم.

 

في بداية اللقاء، رحب محافظ الفيوم، برئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والوفد المرافق له، مثمناً جهود الهيئة في دعم  ومساندة المحافظة من خلال برامج محو الأمية وتعليم الكبار، بما يعود بالفائدة فى رفع الوعي لدى المواطن الفيومي، والارتقاء بمؤشرات التنمية من خلال وضع آليات إيجابية لتنفيذ تلك البرامج، مؤكداً استعداد المحافظة لمزيد من التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال الفترة القادمة  للنهوض بملف التعليم، بما يسهم في إنخفاض مستوى الأمية بالمحافظة.

 

وأشار المحافظ، إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد من خلال منظومة متكاملة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة، لتقليل نسب الأمية بالمحافظة، خاصة فى ظل تميز العديد من المواطنين غير المتعلمين بإكتساب مهارات وثقافات متنوعة تبعاً لخبراتهم الحياتية ونشاطاتهم اليومية، لافتاً إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمحاورها التنموية المختلفة، أسهمت في استفادة كبار السن من برامج محو الأمية داخل القرى المستهدفة، من خلال رؤية ممنهجة وخطط مدروسة لتصبح تلك القرى في المستقبل القريب بلا أمية.

 

وأكد محافظ الفيوم، قيام مسئولي الجهات المعنية بدورهم تجاه تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار، والعمل على تحقيق المستهدفات المحددة لعدد الأفراد المزمع محو أميتهم من كبار السن، خلال الدورات التى تنظم على مدار العام  من قبل فرع هيئة تعليم الكبار بالفيوم، مع البحث عن آليات إيجابية للتعاون البناء مع الجامعة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ومختلف الجهات ذات الصلة، للمشاركة في تنفيذ برامج محو الأمية بشكل أكثر فاعلية خلال الفترة القادمة.

 

ومن جانبه، قدم رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، الشكر لمحافظ الفيوم لحفاوة الاستقبال، مثمنا الجهود التى يقوم بها للارتقاء بمختلف القطاعات، ومنها قطاع التعليم خاصة تعليم الكبار، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وضع على رأس أولوياته الاهتمام بملف التنمية المستدامة بكل جوانبها، وهو ما تجلي في العديد من المشاريع القومية البناءة وعلي رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تجوب القرى والنجوع لتحقيق التنمية المستدامة، وتعمل على الارتقاء بالجوانب الاجتماعية والصحية والبيئية للمواطن المصري.

 

وأشار، إلى أن الهيئة العامة لتعليم الكبار، قامت بتحديث منظومة التقويم للمعلمين والإداريين التابعين لها بمختلف فروعها بجميع محافظات الجمهورية، بجانب التعاون مع 350 جهة شريكة من أجل تنفيذ برامجها فى محو الأمية، والعمل على تقديم برامج تعليمية للكبار متواكبة مع ظروف حياتهم وأعمالهم الحرفية، بالإضافة إلى تقديم المزايا للدارسين لتشجيعهم على الإستمرار فى التعلم، بما يسهم في إنخفاض نسب الأمية بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب توفير البرامج التدريبية لمعلمي كبار السن، لافتاً إلى أن فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالفيوم، يعمل به 379 معلماً لمحو الأمية، مؤكداً على أهمية التعاون البناء والمثمر مع محافظة الفيوم، ومختلف الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات محو الأمية خلال المرحلة المقبلة على أرض المحافظة.

 

 

محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأولى بالرعاية وفرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بالعمل أيام الأحد "أونلاين" بالمديريات

 

 

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