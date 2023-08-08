مياه الفيوم تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات ببرنامج توسعات الصرف الصحي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الاجتماع الشهرى لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة بالمواقع المختلفة ضمن برنامج توسعات الصرف الصحى بالفيوم والممول من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية EBRD ، البنك الأوروبى للاستثمارEIB ، ومرفق الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبى NIF ، والذى يستهدف خدمة عدد ٥٧ قرية بالصرف الصحى، من خلال إنشاء شبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحى ، وذلك بحضورالمهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، المهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشارى "ستانتيك " ، ممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات وهى شركة الخرافي ، شركة اولاد حسن علام ، شركة سبكترا ، شركة سامكريت مصر ، شركة الرواد .

خلال الإجتماع تم مناقشة نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة ، كما تم استعراض المعوقات ومناقشة آليات التغلب عليها حتى يتم الانتهاء من المشروعات طبقا للجداول الزمنية المحددة ، علاوة على التاكيد على ضرورة اتباع قواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل .

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة تقدم تحرص على تقديم كافة سبل الدعم الممكنه والمساهمة فى تذليل العقبات لنهو المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة ، مشيرا الى تنفيذ عدد كبير من الأنشطة المجتمعية بهدف رفع وعى المواطنين بقرى المشروع من خلال برامج التوعية المستمرة وحملات طرق الابواب واللقاءات المجتمعية لتعريف المواطنين بالمشروع والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية فى تذليل العقبات وإنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة .