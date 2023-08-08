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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد شائعة الدرن|مستشار الرئيس للصحة: متابعة طبية لـ9 ملايين أجنبي في مصر

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، انتشار مرض الدرن في مصر.

 

حقيقة تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

فحص 1450 مريض غسيل كلوي ضمن مبادرة الكشف عن الدرن الكامن بالدقهلية

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "ما حققته مصر في التحكم والسيطرة على مرض الدرن من أنجح البرامج الوقائية في العالم".

 

 وأضاف محمد عوض تاج الدين: "هناك انخفاض كبير في أعداد إصابات الدرن لكل 100 ألف شخص وانخفضت الإصابات التي كانت تقدر بالمئات وأصبحت 9 حالات لكل 100 ألف شخص وهذا بفضل البرنامج القومي للوقاية من الدرن".

 

وتابع محمد عوض تاج الدين: "الكشف والعلاج مجاني لمرض الدرن في مصر عن طريق مستشفيات وزارة الصحة".

 

وأكمل محمد عوض تاج الدين: "مرض الدرن يحتاج إلى علاج كحد أدنى 6 شهور كي لا يتكرر المرض أو يعود مرة أخرى".

 

ولفت محمد عوض تاج الدين: "من اليوم الأول لدخول بعض النازحين من السودانيين إلى مصر كان هناك تكليف مباشر من الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة الموقف الصحي للقادمين من السودان لمنعا انتقال الأمراض عبر الحدود المصرية".

 

وتابع تاج الدين: "كل الأطفال من سن يوم وحتى 15 سنة القادمين من الحدود يتم تطعيمهم كاملا بالمجان ويتم متابعتهم لمنع دخول أي مرض  وبائي “، مضيفا:” لدينا 9 ملايين أجنبي على أرض مصر ويتم متابعتهم صحيا لحماية مصر من أي مرض وبائي ".

الدرن الصحة تاج الدين اخبار التوك شو مصر

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