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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب ناشئي الطائرة يهزم كولومبيا ويتأهل لربع نهائي مونديال الأرجنتين

صدى البلد

تأهل المنتخب المصري لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني أحمد سمير، إلى الدور ربع النهائي ب بطولة العالم المقامة بالأرجنتين خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس الجاري.

 

وتغلب منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء على منتخب كولومبيا بقيادة مدربه كارلوس أوسوريو بنتيجة الأشواط 3-1 بالصالة الرئيسية بمدينة سان جوان الأرجنتينية.

 

وجاءت نتيجة الأشواط 25-21 , 20-25,25-16, 30-28، ليتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي وينتظر مواجهة الفائز من صربيا وإيران .

 

وكان الفراعنة قد احتلوا وصافة ترتيب المجموعة الأولى بعد الفوز على صربيا وكوستاريكا والأرجنتين والخسارة من المنتخب الأمريكي، فيما احتل المنتخب الكولومبي المركز الثالث بالمجموعة الثالثة.

 

وتضم قائمة مصر 12 لاعبًا وهم: "حمزة الصافي - ياسين خالد - أسر حسام - محمود إبراهيم - صلاح محمد - أحمد رضا - حازم محمد - إبراهيم عادل - مازن شريف - شريف محمد - يوسف أحمد - محمد أمير".

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