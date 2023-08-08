داعش يتبنى هجوما إرهابيا في مالي أسفر عن مقتل 16 جنديا

تبنى تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عن هجوم الأسبوع الماضي في محافظة ميناكا شمال شرق مالي، أسفر عن مقتل 16 جنديا.

وقال موقع "صوت أمريكا" أن السلطات العسكرية في مالي لم تصدر أي بيان بشأن الهجوم الذي وقع الخميس الماضي.

وكشف التنظيم الإرهابي، في رسالة عبر شبكته الدعائية المسماة أعماق، أنه مسلحين تابعين للتنظيم قتلوا عناصر من الجيش المالي كانوا في طريقهم إلى النيجر.

وأضاف أن نحو عشرة جنود أصيبوا في القتال الذي استمر لمدة ساعة.

وصعد تنظيم داعش من هجماته في مالي وبوركينا فاسو، بعدما أعلنا معارضتهما التدخل العسكري في النيجر، بعد الانقلاب الذي شهدته مالي يوم 26 يوليو الماضي.