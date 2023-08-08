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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف علي قائمة الراحلين عن الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية

صدى البلد

أنهت إدارة الأهلي تسجيل القائمة الأولي للفريق الأول لكرة القدم بإتحاد الكرة والتي شارك جزء منها في مباراتي الداخلية والمصري بكأس مصر.

ضمت القائمة الأولي كل من  محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء فى حراسة المرمى ومعهم أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم  وياسر إبراهيم  ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد شريف  وخالد عبد الفتاح وأحمد قندوسى ومروان عطية ومحمود كهربا وكريم نيدفيد  فيما تم وضع وصلاح محسن في قائمة الإنتظار وسيتم قيد رضا سليم وإمام عاشور خلال الساعات القليلة المقبلة بعد وصولهم بطاقتهم الدولية.

رحل عن الأهلي أيمن أشرف لإنتهاء عقده ولويس ميكسيوني وبرونو سافيو  وسعد سمير لفسخ التعاقد بالتراضي ومحمد أشرف علي سبيل الإعارة لزد ، واحمد سيد عبدالنبي وحمدي موسي مصطفي سعد ميسي وشادي حسين ومصطفي فوزي بنظام البيع النهائي مع وجود بند في عقودهم يحق عودتهم بعد أول عام مقابل دفع مبلغ مالي معين .

فيما رحل حمدي فتحي علي سبيل البيع النهائي الي الوكري القطري وحسام حسن ومصطفي البدري الي سموحه فيما تستمر إعارة محمد مغربي وزياد طارق في سموحه ومحمد ياسر المعار الي  تيبليس التشيكي.

قامت الإدارة بتوثيق العقود الجديدة لحسين الشحات ورامي ربيعه وياسر ابراهيم قبل قيدهم وشاركوا في مباراة الداخلية، وتم فسخ عقوده  ودياً وهم ميدو حسام ومحمد نصير وأحمد سيد غريب وفهد جمعه ومحمد محمود، فيما يجري حالياً جهود لتسويق والتر بواليا في الساعات الأخيرة لتجنب فسخ تعاقده والحصول علي كافة مستحقاته، فيما سيتم قيد محمد الضاوى وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان ورأفت خليل ومصطفي مخلوف وميدو نبيل في قائمة فريق الناشئين مواليد 2003 .
 

إدارة الأهلي باتحاد الكرة الداخلية والمصري محمد الشناوي مصطفى شوبير

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