محدش سمعلنا.. مدرب بروكسي يهاجم اتحاد الكرة بسبب نظام الصعود للدوري الممتاز

هاجم محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي اتحاد الكرة المصري بسبب نظام الصعود للدوري الممتاز الذي تم تسريبه مؤخرا.

قال محمد حامد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قعدنا مع اتحاد الكرة في شهر 7 السنة اللي فاتت، وقالوا إننا هنقوم بتطبيق دوري المحترفين، ومن ضمن الكلام اللي اتقال إن كل فريق هياخد 10 مليون جنيه"

وأضاف: "كنا عايزين الموضوع يتم تطبيقه بشكل تدريجي على موسمين، لكن محدش سمعلنا"

وتابع: "تم إبلاغنا بنظام الصعود للدوري وعوائد البث 60 مليون جنيه،

واختتم: "هما عايزين يكون في تطبيق للنظام البلجيكي، طب ما بلجيكا ليها ارتباطات خاصة في المسابقات المحلية احنا ملناش علاقة بيها، واتحاد الكرة عايز يجامل ناس على حساب ناس"

