مقطع فيديو يثير الجدل لجليد يذوب ويلتهم منزلاً في لمح البصر بولاية أمريكية

أظهر مقطع فيديو حظى على مئات المشاهدات الكثير من الجدل فقد وثق المقطع لحظة انهيار منزل مكوّن من طابقين وذلك في مدينة ألاسكا الأمريكية بالمياه الهائجة، وذلك نتيجة ذوبان الأنهار الجليدية في الولاية، والتي تصب كميات هائلة من المياه في البحيرات والأنهار.

وقد وثق الفيديو انهيار المنزل الواقع في مدينة جونو عاصمة ألاسكا، وانجرافه في نهر مندنهال.. وأكدت السلطات في ألاسكا، أن المياه في النهر قد تجاوزت الحد الأقصى السبت الماضي.

وقالت نيكول فيرين، إخصائية الأرصاد الجوية، إنه على الرغم من أنه ليس من غير المألوف حدوث مثل هذه الأنواع من الفيضانات المفاجئة، إلا أنها كانت قوية هذه السنة، وأن "مقدار التعرية الذي حدث من المياه سريعة الحركة لم يسبق له مثيل".