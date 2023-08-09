عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري مخ وأعصاب تحذر من استخدام الأطفال المفرط للموبايل

صدى البلد

حذرت الدكتورة دينا سلامة أستاذ مساعد واستشاري المخ والأعصاب في مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، من استخدام الأطفال المفرط للهواتف المحمولة.

 

بيتكلم في الموبايل.. دفن جثمان طالب سقط من الطابق الرابع بالجيزة

اليونسكو تحذر من خطورة استخدام الهواتف الذكية بالمدارس.. وتوصي بحظرها| فيديو

وقالت دينا سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"   الأجهزة الألكترونية والهواتف المحمولة سلاح ذو حدين ولها فوائد وأضرار ".

 

وأضافت دينا سلامة :"  لابد من توافر حالة من التوازن في استخدام الاطفال للموبايل ".

 

وتابعت دينا سلامة :" الأطفال أقل من عامين يجب عدم استخدامهم للهواتف المحملولة مطلقا لأن الموبايل يؤثر على نمو الطفل وتطوره والأبحاث أكدت تاخر الأطفال في الكلام بسبب استخدام الموبايل مبكرا".

 

وأكملت دينا سلامة :"  الاستخدام المفرط للموبايل قد يؤدي إلى تشتت الانتباه والتركيز والتوحد، كما قد يصاب الطفل  بمشاكل نفسية كثيرة ولا يستطيع التواصل اجتماعيا ".

الاطفال أطفال الهواتف المحمولة الموبايل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

ترشيحاتنا

هشام يكن: ليس لي دور فى الزمالك وممنوع من دخول النادي

احذر.. 5 أمراض تصيبك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

بعد العروض الخليجية|محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف البريطانية: «احتفظوا بفلوسكم واتركوا مو لنا»

البرتغال تشتعل.. حرائق مستعرة منذ 4 أيام بسبب موجة حر شديدة|فيديو وصور

صفعة جديدة لـ ترامب.. تحديد موعد استماع بشأن قضية تهديده للشهود

رسميًا.. الإمارات الإماراتي يضم إنييستا لاعب برشلونة السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على علامات نقص فيتامين د عند الأطفال.. احذرها  

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل بسبوسة الخلاط

بدون أدوية ومكملات.. أطعمة تزيد الوزن للرجال والأطفال

بفستان جرئ... ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ