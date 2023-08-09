استشاري مخ وأعصاب تحذر من استخدام الأطفال المفرط للموبايل

حذرت الدكتورة دينا سلامة أستاذ مساعد واستشاري المخ والأعصاب في مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، من استخدام الأطفال المفرط للهواتف المحمولة.

وقالت دينا سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" الأجهزة الألكترونية والهواتف المحمولة سلاح ذو حدين ولها فوائد وأضرار ".

وأضافت دينا سلامة :" لابد من توافر حالة من التوازن في استخدام الاطفال للموبايل ".

وتابعت دينا سلامة :" الأطفال أقل من عامين يجب عدم استخدامهم للهواتف المحملولة مطلقا لأن الموبايل يؤثر على نمو الطفل وتطوره والأبحاث أكدت تاخر الأطفال في الكلام بسبب استخدام الموبايل مبكرا".

وأكملت دينا سلامة :" الاستخدام المفرط للموبايل قد يؤدي إلى تشتت الانتباه والتركيز والتوحد، كما قد يصاب الطفل بمشاكل نفسية كثيرة ولا يستطيع التواصل اجتماعيا ".