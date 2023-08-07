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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيتكلم في الموبايل.. دفن جثمان طالب سقط من الطابق الرابع بالجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان طالب بالغ من العمر 18 عاما، وذلك بعد وفاته آثر سقوطه من الشباك أثناء جلوسه عليه في الطابق الرابع بمنطقة بولاق الدكرور.

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مصرع طالب سقط من الرابع في بولاق

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن المتوفي طالب بالغ من العمر 18 عاما، كان جالسا على نافذة شباك منزلهم في الطابق الرابع بأحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور، بغرفة نومه وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط وتوفى متأثرا بإصابته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى أم المصريين أفاد وصول طالب بالغ من العمر 18 عاما متوفي أثر ادعاء سقوط من علو، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع والد المتوفي الذي قرر أمام أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأنه أثناء جلوس نجله على نافذة غرفة نومه اختل توازنه وسقط في منتصف الشارع.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث طالب بولاق الدكرور

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