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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابنة الفنان سعيد صالح تحرر محضرا بسبب فيديو عودة والدها باستخدام الذكاء الاصطناعي

سعيد صالح
سعيد صالح

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات تحرير مونتيرة سينمائية محضرا في قسم تكنولوجيا المعلومات، ضد صفحتين على الفيسبوك لنشرها مقاطع فيديو تظهر والدها الراحل سعيد صالح بتقنية الذكاء الإصطناعي.

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إبنة الراحل سعيد صالح تحرر محضرا 

حيث حررت المونتيرة السينمائية هند سعيد صالح، إبنة الفنان الراحل سعيد صالح، محضرا ضد صفحتين لنشرهما فيديو يظهر فيه والدها الراحل سعيد صالح بتقنية الذكاء الإصطناعي.

وتضمن المحضر إتهام المونتيرة إبنة الراحل سعيد صالح، للصفحتين لقيامهم بنشر فيديو تضمن الراحل سعيد صالح بأنه عاد من الموت ويعاني من الزهايمر وإدعائهم بوجود علاقة للفنان عادل إمام بمقتله.

وقررت إبنة الراحل سعيد صالح في المحضر أنها تعرضت لأضرار معنوية وأدبية جسيمة من الفيديوهات، وأحال اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة المحضر إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتضمن مقطع الفيديو بعنوان «سعيد صالح يعود من الموت.. ويحكي لأول مرة عن معاناته مع الزهايمر وأسرار علاقة عادل إمام بمقتله»، بعض الشائعات عن الفنان سعيد صالح بتقنية الذكاء الإصطناعي.

سعيد صالح ابنة سعيد صالح أخبار الحوادث الجيزة الذكاء الاصطناعي

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