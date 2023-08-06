سم ولا أزمة قلبية.. غموض حول وفاة شاب بالهرم وطليقته كلمة السر

تجري النيابة العامة بالهرم، التحقيق في وفاة رجل سقط داخل حمام شقته، في منطقة الهرم.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن أسرة الرجل اتهمت "طليقته"، بوضع سُم له في الطعام لتنهي حياته، بعد 3 أيام داخل شقته في منطقة الهرم بالجيزة.

وانتدبت النيابة، الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير واف عن معرفة سبب الوفاة، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وما إذا كانت تعرض لتسمم في الطعام الذي قدمته له طلقته أم توفى نتيجة سقوطه على الأرض في الحمام وارتطام رأسه أو تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة وهو ما سيحدده الطب الشرعي.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة المجني عليه، وقالت إن الضحية التقى طليقته قبل 3 أيام من وفاته ، موضحين أنه سقط جثة هامدة داخل الحمام مرددة: "هو مات مسموم".

وفي تحقيقات النيابة قالت السيدة، إن طليقها التقاها قبل وفاته بـ3 أيام وتناولا الطعام سويا ثم انصرف ونفت تسميمه.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كان وصل رجل إلى مركز السموم بمنطقة الهرم ميتًا، حيث أفاد الأطباء بوفاته، وبإبلاغ أجهزة الأمن وتحرير محضر بالواقعة، واتهمت الأسرة طليقته بارتكاب الجريمة.

حرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها.