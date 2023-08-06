عارف إني يتيمة ورماني في الشارع.. سيدة تروي معاناتها مع زوجها البخيل

روت سيدة تفاصيل حيلة زوجها لمنع تمكينها من شقة الزوجية حيث اكتشفت نزع عدادات الكهرباء والغاز واستولي على موتور المياه لقطع كافة المرافق عن الشقة حتى لا تسكن بها زوجته وطفليه.

وقالت الزوجة إنها اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر لتنفيذ قرار تمكينها من شقة الزوجية بعد طرد زوجها منها وقالت إنها تزوجت منه منذ 4 سنوات أذاقها فيهم جميع أنواع الذل حيث كان بخيلا للغاية ينفق على متطلبات البيت وطفليه بعد شجار وخلافات ويعطيها القليل كان كان يسئ معاملتها مستغلا أنها يتيمة الأب والأم ويعلم أنه لا يوجد من يحاسبه على معاملته لها "عارف إني يتيمة وعايز يذلني".

الدكتورة نهى الجندي المحامية في ضيافة صدى البلد

بعد سنوات من الخلافات والشجار فوجئت الزوجة بزوجها يطردها من الشقة برفقة طفليهما "رماني في الشارع أنا وولاده ومسألش هناكل منين ونعيش ازاي"، ظلت الزوجة في الشارع طوال هذه الفترة ويعطف عليها بعض الجيران باستضافتها قليلا بدلا من مبيتها في الشارع وحاولت البحث عن عمل حتى تنفق على طفليها ثم توجهت لمكتب الدكتورة نهى الجندي المحامية لرفع قضايا نفقة على زوجها وبدأت بدعوى لتمكينها من الشقة باعتبارها حاضنة وبالفعل حكمت لها المحكمة بالتمكين.

وقالت إنها توجهت لتنفيذ قرار التمكين دون إبلاغ الزوج بالموعد إلا أنها فوجئت أنه قام بخلع كافة المرافق عن الشقة "كهربا وغاز ومياه" حتى لا أتمكن من الإقامة بها قائلة: "مصمم يعجزني ويذلني" وأضافت إنها أصرت على تنفيذ قرار التمكين لعدم وجود مكان آخر تذهب إليه.

وأسرعت الزوجة رفقة محاميتها الى قسم شرطة مدينة نصر وحررت محضر ضد زوجها بسرقة عدادات الكهرباء والغاز وموتور المياه كإثبات حالة.