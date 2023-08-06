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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون إصابات.. حريق يلتهم ورشة شحن بطاريات غرب الجيزة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب في ورشة شحن بطاريات بمنطقة الهرم غرب الجيزة.

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إشتعال النيران في ورشة غرب الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي تضمن إشتعال النيران في ورشة بمنطقة الهرم غرب الجيزة، وعلى الفور إنتقلت 3 سيارات إطفاء إلي موقع الحريق.

وتمكنت أجهزة الإطفاء بالإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، من السيطرة على الحريق وإخماده، حيث تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحريق إندلع في ورشة شحن بطاريات والتهم محتويات الورشة بأكملها.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، إحتراق 3 أبواب سيارة ومعدات شحن بطاريات وجري التقابل مع صاحب الورشة الذي رجح إشتعال النيران بسبب ماس كهربائي.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن الواقعة والعرض على النيابة العامة في الجيزة.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث حريق حريق ورشة

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