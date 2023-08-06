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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 سيدات في انقلاب ميكروباص بالجيزة

حادث ميكروباص - أرشيفية
حادث ميكروباص - أرشيفية

أصيبت ثلاث سيدات في الجيزة، جراء إنقلاب ميكروباص على طريق المريوطية بنطاق قسم العياط جنوب الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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إصابة 3 سيدات في حادث بالعياط

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على طريق المريوطية وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، كشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق المريوطية بنطاق قسم شرطة العياط وإصابة 3 سيدات جراء الحادث.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء سير الميكروباص على طريق المريوطية في العياط، ونتيجة لاختلال عجلة القيادة إنقلب الميكروباص مما نتج عنه إصابة 3 سيدات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث طريق المريوطية حادث ميكروباص

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