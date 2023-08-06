ابنة طلعت زكريا تحرر محضرا ضد حسابات إلكترونية والسبب صادم

حررت أميمة طلعت زكريا، إبنة الفنان الراحل طلعت زكريا محضرا في قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة، ضد حسابات على منصات التواصل الإجتماعي لقيامهما بنشر مقاطع فيديو يظهر فيها والدها بتقنية الذكاء الاصطناعي.

إبنة طلعت زكريا تحرر محضرا في الجيزة

حيث ورد بلاغا أميمة طلعت زكريا إبنة الفنان الراحل، للأجهزة بمديرية أمن الجيزة، قررت فيه قيام حسابين على منصات التواصل الإجتماعي «فيسبوك» و«تيك توك» بنشر مقاطع فيديو تظهر والدها الراحل طلعت زكريا بتقنية الذكاء الإصطناعي.

وقالت أميمة طلعت زكريا في المحضر، بأن حسابين على منصات الفيسبوك وتيك توك قاما بنشر مقاطع فيديو لوالدها بتقنية الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن أنه قتل على يد ممثل ولم يمت بصورة طبيعية كما أنه لم يذكر أسم الممثل.

وشرحت إبنة الفنان طلعت زكريا أمام أجهزة تكنولوجيا المعلومات، أنها شاهدت مقطع فيديو منشورا على إحدى الصفحات عبر حسابين أحدهما على فيسبوك والأخر بالتيك توك، تم تنفيذه بتقنية الذكاء الاصطناعي، يستخدم صوت الراحل طلعت زكريا للكشف عن سبب وفاته على يد أحد الممثلين..

أميمة طلعت زكريا: المقاطع تسببت في أضرار معنوية

كما أفادت إبنة الفنان الراحل طلعت زكريا في محضر الشرطة، بأن ما تم نشره عبر حسابين على منصات الفيسبوك وتيك توك سبب لها أضرار أدبية ومعنوية، حيث طالبت بسرعة القبض على القائمين بنشر مقاطع الفيديو، وعقب تقنين الإجراءات، أحالت أجهزة أمن الجيزة محضر إبنة الفنان الراحل طلعت زكريا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبها أعربت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، عن استيائها الشديد من نشر إحدى الصفحات مقطع فيديو تمّ تنفيذه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، مستخدماً صوت الراحل طلعت زكريا للكشف عن أنّه مات مقتولاً على يد أحد الفنانين.

وأضافت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، منتهي قلة الأدب والوقاحة وعبث، والكلام اللي في الفيديو مش مستوعباه طلعت زكريا طول عمره سمعته كويسة وسيرته طيبة والناس دايما بتفتكره بالخير"، مضيفة :" طلعت زكريا خط أحمر سيبوا الراجل ميت في حاله وعند ربنا".